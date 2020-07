TURISMO

VENEZIA Venezia e Firenze unite per far fronte alla crisi economica post lockdown. Le due città d'arte per eccellenza stanno pagando gli effetti più pesanti di questa crisi, primo tra tutti il blocco dei flussi turistici. Per fronteggiare questo momento di difficoltà la Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, insieme all'associazione di categoria fiorentina, ha inviato le proprie richieste al ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini, coinvolgendo anche l'amministrazione comunale, per chiedere un intervento straordinario. Gli effetti della crisi hanno provocato un quasi totale azzeramento delle attività alberghiere. Fermi anche i comparti alimentati dal turismo, quali la ristorazione, i trasporti, il commercio e l'artigianato. Secondo le recenti proiezioni dell'Enit, gli arrivi internazionali diminuiranno a Firenze del 63,9% e a Venezia del 60,7%. Nel periodo estivo le destinazioni più ricercate sono quelle balneari e montane, mentre le città d'arte rimangono semideserte, con pochi turisti e alberghi vuoti.

SALVARE LE DUE CITTÀ

Salvare Venezia e Firenze, due tra le mete più rinomate a livello internazionale, è la finalità primaria della lettera inviata al Ministro Franceschini con lo scopo di chiedere specifiche risorse per il turismo, volte a far ripartire l'economia. «L'obiettivo di questa lettera è quello di chiedere al Ministro un contributo per le due città affinché si riesca a far ripartire il turismo di qualità. Stiamo vedendo che nelle zone balneari e montane il turismo sta riprendendo mentre nelle città d'arte è fermo in maniera preoccupante. È fermo perché nel tempo si è privilegiato il turismo di massa e si è lasciato andare quello di qualità. La richiesta di un aiuto economico e di incentivi ha lo scopo di richiamare turisti di qualità desiderosi di scoprire la ricchezza culturale delle due città», dichiara Cristina Giussani, presidente Confesercenti Metropolitana Venezia - Rovigo.

INTERVENTI DI SOSTEGNO

Gli interventi di sostegno potrebbero così contribuire a una nuova tipologia di turismo più sostenibile e compatibile con la fragilità dei territori: Venezia e Firenze potrebbero così diventare un laboratorio per riformulare nuove strategie turistiche e diventare simbolo di rinascita.

«Abbiamo bisogno di misure che accompagnino le aziende del settore almeno fino a tutto il 2020 e i professionisti del settore almeno fino al 2021 con scelte coraggiose come l'istituzione di zone franche, con fiscalità di vantaggio per imprese e visitatori. Riteniamo inoltre indispensabile l'abbattimento del costo del lavoro e l'introduzione di elementi di flessibilità come i Voucher di lavoro occasionale e incentivi, in forma di decontribuzione, per chi riassume i lavoratori. Venezia muore con il turismo di massa ma muore ugualmente senza il turismo», ha dichiarato Emiliano Biraku, coordinatore del centro storico di Venezia per Confesercenti e imprenditore nella ristorazione.

