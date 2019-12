Venezia, slitta il Comitatone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Rinvio del Comitatone a gennaio, dopo la conclusione delle feste natalizie. È questo l'orientamento del Governo, trapelato nella tarda serata di ieri. L'atteso vertice - che era stato programmato per questo venerdì, 20 dicembre - avrebbe dovuto affrontare numerosi problemi legati alla salvaguardia di Venezia tra i quali il tema caldo delle Grandi navi. Ma verrà con ogni probabilità posticipato a metà del prossimo mese, dopo l'Epifania. La notizia, ancora ufficiosa in quanto deve essere decisa la nuova data, non mancherà di suscitare...