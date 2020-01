VENEZIA Silvia Boselli, vicepresidente regionale Abbav, l'associazione che raggruppa circa 500 soci che affittano le proprie abitazioni ai turisti, è categorica.

«Il problema non sono tanto i vincoli da porre alle locazioni turistiche, ma le agevolazioni da dare alle locazioni residenziali.

Se si vuole tutelare la residenzialità ed evitare lo spopolamento bisogna incentivare i proprietari che sono intenzionati a mettere sul mercato i propri appartamenti: a volte è antieconomico. Se le tasse e le spese sono superiori ai ricavi, come in certi casi di locazioni a canone concordato, è evidente che uno sceglie la strada più redditizia. In uno studio, abbiamo calcolato che in alcuni casi si arriva addirittura a una perdita fino al 6 per cento, calcolata sul capitale, affittando a residenti. Solo a livello economico, per non parlare poi della difficoltà nel rientrare in possesso del proprio bene e del rischio che l'inquilino possa provocare danni all'abitazione, che sono difficilmente recuperabili.

Se ci fossero delle condizioni più vantaggiose, invece, sarebbe molto più semplice per tutti l'affittanza residenziale. E gli affitti a canone libero non danno garanzie maggiori.

Abbiamo l'impressione che la politica voglia spostare l'attenzione: bisogna puntare a un'edilizia pubblica gestita in modo diverso, ci sono ancora centinaia di appartamenti sfitti o da restaurare che potrebbero essere assegnati a veneziani. Invece sembra che il male di tutto siano le locazioni turistiche. C'è un occhio di riguardo alle strutture alberghiere, con la scusa che creano posti di lavoro. Invece chi lavora con le locazioni turistiche non rappresenta un posto di lavoro da tutelare altrettanto?»

