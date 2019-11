Venezia si prepara a resistere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'acqua alta prepara quello che potrebbe essere l'ultimo attacco sopra il metro e mezzo. E la città tutta si mobilita e si prepara a resistere come può. Dopo lo scoramento e l'angoscia dei giorni scorsi, con la consapevolezza per molti di aver perso tutto, oggi c'è la certezza che ognuno farò la sua parte, quando alle 12.30 potrebbero arrivare in laguna 160 centimetri in più rispetto al livello medio del mare. Un'ondata tra le più alte di sempre, la quarta in ordine assoluto a partire dal 1872.Il sindaco, il prefetto e i responsabili...