Venezia si conferma la città più costosa

VENEZIA Dopo l'incremento registrato nel 2016 (+2,1%), i canoni di locazione a Venezia sono aumentati anche nel 2017 (+9,1%), portando i prezzi medi di affitto di un'abitazione non arredata a 631 euro al mese, quarto valore più alto in Italia dopo quelli di Milano (984), Roma (789) e Firenze (652). È quanto emerge dal Rapporto sulle locazioni 2017 di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, elaborato con il supporto scientifico di Nomisma. Valori che, comunque, non riflettono quelli in ballo per la città...