Venezia sempre più verde con due iniziative sul fronte dell'ecologia: da una parte Toyota che ha iniziato a gestire il car-sharing e dall'altra un accordo con Enel per fornire l'energia pulita. Dal 1. giugno infatti non circolano più solo le macchine noleggiate da Avm, ma anche quelle della flotta Yuko Toyota: mezzi ibridi che in città vanno a modalità elettrica per quasi tutto il tempo. Fino a settembre l'iscrizione al car-sharing è gratis e di iscritti ce ne sono già 680, di cui 80 tra società e pubbliche amministrazioni. I 132...