Venezia sempre più costosa per le grandi navi da crociera. Un toccata nel porto lagunare passa da una media di 100mila a 150mila euro. Un effetto delle nuove norme di sicurezza imposte dall'ultima ordinanza della Capitaneria di Porto, dopo l'incidente del 2 giugno, che hanno comportato una riorganizzazione del servizio con costi aggiuntivi di almeno il 50%. Per il rimorchiatore in più e per i maggiori turni da coprire, visti i tempi dilatati tra un passaggio di una nave e l'altra, con relativi straordinari per il lavoro notturno. Proprio per...