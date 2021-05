Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CITTÁ SI RIANIMAVENEZIA Venezia si è riappropriata della sua vivacità. Un timido segnale di ripartenza testimoniato ieri da un flusso costante di visitatori che fa ben sperare per i mesi a venire. Non solo turismo regionale, in quanto si è trattato del primo vero test per quegli arrivi consentiti anche da altre regioni, purché gialle.Famiglie con figli al seguito, gruppetti di giovani, adulti: la prima domenica in zona gialla si è...