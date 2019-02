«Venezia rischia di diventare simile a una riserva indiana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Scrivo in merito alla tassa di sbarco e ai suoi punti oscuri. Non è chiaro perché Venezia debba essere ancora una volta trattata come una vacca grassa, ed i profitti di tale balzello debbano essere condivisi con un territorio che non sopporta i disagi di Venezia, ma si arricchisce su di essa incrementandoli. Non è chiaro poi perché il Comune debba decidere sulle relazioni personali dei suoi cittadini. I miei amici foresti che dormono da me, pagheranno una tassa per venirmi a trovare? Le coppie che hanno relazioni a distanza dovranno pagare...