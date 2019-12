VENEZIA Per Marco Scarpa, giovane fruttivendolo di Rio Terà Farsetti, a Cannaregio, la situazione è preoccupante soprattutto dal punto di vista della pochissima clientela di quest'ultimo periodo. I 144 centimetri di ieri quasi non fanno più paura. E i danni dell'acqua alta record 2 frigoriferi sono ancora fuori uso sembrano essere passati in secondo piano di fronte a quello economico, ingente, che le mancate vendite stanno portando con sé. Perché se da un lato Venezia si spopola, dall'altro l'acqua alta sempre più frequente non contribuisce a far girare l'economia, nemmeno in queste giornate pre natalizie. «E' da novembre che gli incassi sono crollati. In questi giorni spiega Scarpa ho dovuto riempire il negozio di frutta e verdura che poi però è rimasta là. La mattinata di oggi (ieri ndr)? Zero clienti, dunque ore di lavoro perse». E riguardo al futuro confessa: «Sto facendo le mie valutazioni. La voglia di mollare tutto è tanta. Vedendo soprattutto come Mestre stia vivendo un'atmosfera completamente diversa, ti viene da chiederti: cosa stai a fare qui? Non si può andare avanti così. Cosa vogliamo fare di Venezia, continuando in questa direzione? Caratterialmente non sono una persona che si butta giù, ma se parlo in questo modo è perché sono arrivato al limite». Tanto al limite da non dormire la notte per i pensieri legati alla sua attività. Senza considerare che il 26 dicembre, acqua alta o meno Scarpa dovrà tenere aperto per cercare di vendere la merce avanzata. (m.gasp.)

