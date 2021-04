Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAVENEZIA «Il Comune si attivi per garantire, insieme all'Ulss 3, l'incremento dei punti vaccinali oltre a quello di piazzale Roma, che non è facilmente accessibile per i veneziani». La richiesta indirizzata all'amministrazione comunale arriva da Monica Sambo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, da Danny Carella, capogruppo Pd in Municipalità Lido Pellestrina, e da Stefania Bertelli, capogruppo in quella di...