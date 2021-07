Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA «Nella pratica per noi non cambierà poi molto, rispetto ad adesso. Ma di certo il Green pass è un'opportunità in più, per i nostri ospiti, di ricevere le visite da parte dei familiari». Luigi Polesel, presidente di Ipav, porta ad esempio il caso dell'Antica Scuola dei Battuti, la casa di riposo di via Spalti, a Mestre, che conta 351 posti letto per non autosufficienti, più quattro posti per pazientiin stato vegetativo, due...