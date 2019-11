CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Marco Lachin, artigiano restauratore di mobili, appena ricevuto il messaggio del Centro maree, ieri ha sospeso l'attività e ha iniziato ad alzare tutto quello che possa essere danneggiato nel suo negozio-laboratorio (due spazi comunicanti fra loro) di Santi Giovanni e Paolo. «Ho una paratia, ma non la vasca ha sottolineato quindi ho infiltrazioni. Poi la pompa, sempre attiva fino alla fine dell'emergenza, butta fuori l'acqua. La cosa più scomoda di questi giorni? Dover essere sempre presenti in negozio. Con misure del genere non...