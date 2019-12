VENEZIA (m.gasp.) «Un'altra giornata di lavoro persa. E l'edicola in certi momenti traballava al passaggio di alcune imbarcazioni». Sono le parole di sconforto di Alvise Ballarin, edicolante in fondamenta Cannaregio, a pochi passi dal ponte delle Guglie, dopo l'ennesima mattinata passata a fronteggiare la mareggiata. Un chiosco, il suo, non ancorato a terra (come altri in città) e dunque in balia costante delle onde provocate dalle barche in movimento. «Questo è un canale molto trafficato continua dove, durante l'acqua alta, dovrebbe esserci una sorveglianza da parte delle Forze dell'Ordine per controllare la velocità. Anche le altre edicole erano in difficoltà: quella di S. Barnaba e in particolare di S. Zaccaria che ad un certo punto ha chiuso perché le onde la facevano tremare». Alvise Ballarin è rimasto nel suo chiosco anche ieri pomeriggio, fino alle 17, ma molti giornali sono rimasti invenduti. Ieri la marea avrebbe dovuto fermarsi a 135 centimetri ma il secondo suono della sirena, attorno alle sette, ha avvisato del nuovo picco previsto, 150 centimetri, poi fermatosi a 144. «In 10 minuti racconta Ballarin ho visto l'acqua salire di colpo. Il mio stato d'animo? Un disastro, si ride per non piangere. Sono due mesi che non lavoriamo». Un contesto, per Alvise e il socio Massimo, diventato tanto insostenibile, da aver già cominciato a fare richiesta per spostare l'attività altrove. «Se questa è la prospettiva che ci aspetta, non si può restare qua. Se le previsioni saranno confermate, domanisarà un'altra giornata buttata, mentre a Natale resteremo chiusi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA