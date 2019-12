VENEZIA (m.gasp.) È un messaggio chiaro quello che Vera Munzi, 25enne veneziana, ha voluto lanciare con il video da lei realizzato e pubblicato sui social. Un invito ai cittadini costretti a fare i conti con l'ennesima acqua alta eccezionale che ieri mattina, alle 9.45, ha raggiunto i 144 cm a non rassegnarsi e a tenere duro. «Siamo ormai destinati a questa situazione dice la ragazza ma dobbiamo continuare a portare avanti le nostre vite ed attività». La protagonista del filmato è Carolina Alessandra Valentini, ballerina e coreografa veneziana classe 1992, mentre danza nel campiello Stella, a Castello, noncurante dell'acqua salmastra che sale inesorabile e sommerge tutto, anche lei stessa. Mentre in sottofondo si sentono le note di una ballata composta da Vera assieme a Carlo Concato, che l'ha anche suonata, accompagnata dal sibilo del vento di scirocco e dal suono della mareggiata. «Una scena drammatica ma allo stesso tempo malinconica. Abbiamo voluto realizzare qualcosa che sensibilizzasse sulla situazione che la città sta vivendo ultimamente», spiega Munzi, raccontando come ad un certo punto del video si senta il rumore di un sms arrivato sul cellulare: quello del Centro Maree. «Un preavviso che tuttavia non basta a mettere in salvo la città. Perché che tu lo senta arrivare o meno, la situazione non cambia in quanto il livello dell'acqua cresce e tu non puoi farci nulla». Eppure, nonostante un disagio grande a cui i residenti sembrano loro malgrado aver fatto l'abitudine, l'invito metaforico di Vera è quello di «continuare a ballare». Cercando di ritrovare nel quotidiano quella normalità troppe volte scombussolata dagli eventi. «Spesso l'arte riflette i problemi della società, commenta Valentini arrivando a veicolare in maniera più diretta un determinato messaggio. Nel video raccontiamo il salire dell'acqua unito al lavorio ininterrotto dei veneziani che, il mese scorso, si sono tirati su le maniche. Ricordo ancora il finto silenzio che si percepiva nella mia zona, in Via Garibaldi, dove tutti in quei giorni cercavano di sistemarsi». «Una bellissima traduzione di un dramma il commento di Giovanni Andrea Martini, presidente della Municipalità, al filmato che rischiamo e che non viene percepito come tale. Nessuna azione seria e importante viene adottata per salvare la città».

