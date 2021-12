ACCORDO STORICO

VENEZIA Una porzione dell'Arsenale finora inutilizzata tornerà nelle disponibilità del Comune per poi essere usata a fini culturali dalla Biennale o da altri soggetti, la Darsena Grande (o l'unione della Darsena Nova e Novissima) potrà essere utilizzata dal Comune per grandi eventi, ma anche per eventi per così dire minori e infine ci sarà la possibilità per i motoscafi di Actv di passare per il rio delle Galeazze.

Sono i termini principali dell'accordo di programma tra Comune, Ministero della Cultura e Ministero della Difesa che chiude finalmente una parentesi di incertezza su diverse parti del compendio, che finora sono state gestite in modo corretto solo per merito dei cordiali rapporti personali tra i sindaci e i comandanti che si sono succeduti. L'accordo tra il sindaco Luigi Brugnaro e i ministri Dario Franceschini (Cultura) e Lorenzo Guerini (Difesa) è passato lunedì in giunta.

ASSETTO DEFINITIVO

In questo modo sarà dato un dare assetto definitivo al complesso, eliminando la zona ibrida e, di fatto, mai utilizzabile, denominata sine die, di proprietà del Comune ma concessa gratuitamente e a tempo indefinito (sine die, appunto) alla Marina. Tale zona viene ripartita in due (di superficie sostanzialmente equivalente) e la parte che resterà in proprietà comunale sarà oggetto di concessione alla Biennale. Si consentirà poi al Ministero della Cultura di investire importanti risorse che permetteranno di sviluppare attività artistico-culturali permanenti, e, ancor prima, di ristrutturare gli immobili e alcune pertinenze essenziali per il Comune, creando, oltre all'archivio storico delle arti, anche laboratori e centri di ricerca permanenti. Infine, sarà possibile modificare e rendere più efficiente il trasporto pubblico locale.

«Quando si lavora tutti uniti e compatti per il raggiungimento di un obiettivo di dare risposte chiare e utili allo sviluppo della città e alla valorizzazione del suo patrimonio storico e artistico i risultati si raggiungono commenta Brugnaro - In questa occasione poi abbiamo dimostrato che i buoni rapporti che Venezia ha saputo costruire in questi anni con le istituzioni nazionali ma anche direttamente con la Biennale e la Marina Militare hanno consentito di procedere di comune accordo nel raggiungere un obiettivo di buon senso che consentirà veramente di continuare quel percorso virtuoso di ristrutturazione dell'Arsenale».

RISULTATO STRATEGICO

Un risultato strategico - continua - con il quale riusciamo a definire positivamente una situazione per la quale, di fatto, una parte rilevante del compendio risultava inutilizzata e inutilizzabile e priva di interventi di riqualificazione, ma soprattutto andremo ad acquisire il diritto ad utilizzare i bacini per manifestazioni, come il Salone Nautico, che grazie al loro carattere internazionale, hanno riacceso i riflettori sulla nostra Città e sulla promozione delle sue eccellenze. Infine, ma cosa del tutto non marginale, potremmo disporre di una nuova via navigabile per la città».

LA VICENDA

Il compendio era stato trasferito nel 2012 al Comune di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della Difesa. Nell'agosto 2020, il Ministero della Cultura, aveva approvato uno stanziamento di 20 milioni di euro per il restauro e la riqualificazione degli edifici Officine e Comparto del ferro cui ora si aggiungono tramite il Pnrr alla Biennale, altri 170 milioni dei quali quasi 105 destinati per il recupero dell'area dell'Arsenale in concessione alla Fondazione.

Michele Fullin

