VENEZIA «Lo stop della Giunta comunale ai nuovi bar e ristoranti nella città storica? Personalmente e come rappresentante di categoria, ne penso un gran bene. E questo non da ieri o dall'altroieri». A dirlo è Ernesto Pancin, direttore generale dell'Aepe, che lo ritiene «un passo importante per restituire ordine a una Venezia da troppi anni priva di regole». «Il sindaco e la sua squadra hanno fatto la scelta giusta a soli tre anni dall'insediamento della nuova Amministrazione comunale: tutto sommato un tempo abbastanza breve, considerato...