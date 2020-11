VENEZIA Lo aveva promesso, prevedendo di lanciare qualcosa di nuovo e alternativo alle lezioni sospese all'improvviso, a causa del lockdown. E alla fine ha mantenuto la parola. Perché Irene Favaretto, presidente dell'Università della Terza Età del centro storico, per il nuovo anno accademico 2020-2021 ha pensato alle schegge veneziane. Così sono infatti stati chiamati i brevi video che da inizio novembre periodo in cui l'università sarebbe dovuta ripartire ufficialmente la quarantina di docenti sta caricando sul sito uniteve.com. Tre o quattro al giorno e dedicati agli argomenti più disparati in base alla materia insegnata ai circa 400 alunni senior. L'obiettivo è chiaro: nell'impossibilità di tenere lezioni in presenza per evitare assembramenti e contagi, cercare almeno di restare vicino a chi soffre di più la solitudine. Una condizione a cui gli anziani tendono, soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando. «Un aiuto nei loro confronti, un modo per tenerli legati a noi sottolinea Favaretto mi sembrava importante. Certo, viene comunque a mancare l'aspetto dell'incontro, del trovarsi». Ossia quello che per gli associati conta maggiormente. «Le nostre lezioni rappresentavano un momento di grande gioia per molti, un'occasione per stare insieme: questa la vera spinta a lavorare con più entusiasmo e ad uscire di casa anche con il freddo», continua la presidente UniTeVe nonché insegnante di Memoria dell'antico. Lei stessa impegnata nella registrazione di alcune schegge, giusto rimedio ad una situazione pesante di isolamento. Interventi di una ventina di minuti al massimo che, una volta caricati sul sito, rimarranno in archivio fino a maggio-giugno prossimi e visualizzabili da chiunque lo desideri. Letteratura italiana, medicina, psicologia, filosofia, medicina, fotografia. Sono solo alcuni dei corsi tenuti dai docenti. Tra l'altro gli alunni avranno la possibilità di dialogare con loro, anche attraverso delle domande. «Quest'anno abbiamo deciso di sospendere la quota d'iscrizione. Tutto questo l'abbiamo fatto nell'ottica di tenere viva la voglia di sapere e la curiosità dei nostri iscritti. Ma soprattutto per mantenere i legami d'amicizia e solidarietà che negli anni abbiamo costruito».

