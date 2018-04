Venezia, linea diretta con Chicago

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVE METEMESTRE Non arriveranno più turisti ma turisti più. Per il sindaco di Venezia i cittadini americani che dal prossimo 5 maggio sbarcheranno all'aeroporto di Tessera con l'American Airlines provenienti da Chicago, saranno persone che già vengono a Venezia passando per Parigi o Londra, e che invece d'ora in poi giungeranno qui direttamente, persone che dormono negli alberghi, pranzano o cenano nei ristoranti, vanno a vedere musei, chiese, concerti e, presumibilmente, non si tuffano nudi dal ponte di Rialto e non fanno vandalismi.Luigi...