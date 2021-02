Mancano solo 90 giorni all'apertura (evoluzione pandemica permettendo) e il Salone nautico di Venezia registra un boom di adesioni, di eventi e di espositori. Tra il 29 maggio e il 6 giugno, Venezia si appresta a un ritorno alla normalità in grande stile, con un grande evento finalmente in presenza dopo tante manifestazioni saltate o trasposte sul web, come il Carnevale.

Un'apertura in sicurezza, nel rispetto di tutte le norme di contrasto al covid, su cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro sta puntando molto con la società Vela che sta portando avanti l'organizzazione con nuovi investimenti. Tra l'altro, sarà il primo grande evento nell'anno delle celebrazioni dei 16 secoli di storia della città e il primo salone nautico internazionale dell'anno, dopo che illustri rassegne hanno alzato bandiera bianca.

Una scommessa sul ritorno alla normalità, dunque, alla quale è servito un vero e proprio boom di iscrizioni, con il 50 per cento di barche esposte in più rispetto all'edizione del 2019. Ci sarà una sezione importante dedicata alle barche a vela, ma l'anima del salone sarà la sostenibilità e la transizione verso la propulsione ibrida ed elettrica.

Fullin a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA