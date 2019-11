Venezia, la conta dei danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DANNI - COME FAREVENEZIA Il primo giorno senza acqua alta è anche quello in cui si riescono a svuotare case e negozi, far respirare i muri, asciugare i pavimenti. E anche fare una prima conta dei danni. È questa l'attività forse più importante che gli abitanti di Venezia e della laguna dovranno svolgere mentre il Comune sta mettendo a punto la cabina di regia per la gestione commissariale dell'emergenza. Quindi inventario, fotografie, se possibile prove contabili di acquisto o di riparazione perché a breve saranno rese note le modalità...