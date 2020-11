VENEZIA La campagna di sensibilizzazione #IoSonoResponsabile ideata da Ca' Foscari lo scorso ottobre è ora diventata la nuova campagna social del ministero dell'Università e della Ricerca che vedrà coinvolti gli studenti degli atenei di tutta Italia nella realizzazione e condivisione di una serie di video di sensibilizzazione sull'uso della mascherina e sul corretto distanziamento come forma di prevenzione al Covid. Il primo è già pubblicato sulla pagina Facebook del ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi (https://www.facebook.com/101920684838893/posts/224235319274095/) e vede anche la partecipazione di Virginia Burdese, studentessa del corso di laurea Studi sull'Asia e sull'Africa mediterranea. «Mi fa molto piacere che il ministro Manfredi abbia voluto sposare la campagna #IoSonoResponsabile promossa da Ca' Foscari commenta la rettrice Tiziana Lippiello - Credo sia necessario il contributo di tutti, università in primis, per sostenere l'adozione di comportamenti responsabili di fronte al perdurare della pandemia. La lotta al Covid-19 passa necessariamente attraverso questi comportamenti: l'impegno e la sensibilizzazione di ciascuno di noi sono fondamentali. Rispettiamo le regole e usciamo insieme da questa emergenza». Il progetto vede ragazze e ragazzi dei quattro angoli della Penisola rivolgersi ai propri coetanei e, più in generale, a tutti gli italiani, esortandoli a tenere alta l'attenzione contro il virus. I messaggi sono declinati tenendo conto del corso di studi di appartenenza, cosa che ha dato modo di scatenare la creatività degli studenti. «Più studio, più impegno significa anche rispetto per il prossimo e senso della comunità afferma il ministro Gaetano Manfredi, in prima persona coinvolto nel video di lancio dell'iniziativa - Quello che stanno dimostrando le nostre ragazze e i nostri ragazzi, il loro entusiasmo, la loro partecipazione attiva, la loro collaborazione è segno tangibile di responsabilità». E come sottolineano a voce unanime nel video ministro e studenti: «La sicurezza di tutti dipende da noi. Per questo ciascuno è responsabile», ovvero #IoSonoResponsabile. Daniela Ghio

