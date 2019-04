Venezia, l'Anpi attacca Salvini: «Indegno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLEMICAVENEZIA A Venezia la festa della Liberazione non ha suscitato quei sentimenti di divisione spesso riscontrati in altre parti d'Italia, ma non sono mancate polemiche. Il 25 Aprile in laguna è la festa di San Marco che, come al solito, gruppi venetisti hanno utilizzato per sventolare i loro gonfaloni e fare manifestazioni che in altri momenti dell'anno non sarebbero consentite. Perlomeno in piazza San Marco, dove per volontà dell'amministrazione retta dal sindaco Luigi Brugnaro, si è dato spazio alla festa che alcuni gruppi hanno...