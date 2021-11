Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONVEGNOVENEZIA Per ribadire il loro no al green pass, hanno scelto un contesto di prestigio, l'hotel Ca' Sagredo, 5 stelle sul Canal Grande. Con una raccomandazione: l'incontro si terrà nel oieno rispetto delle norme anti-Covid, quindi distanziamento, igienizzazione, mascherine e green pass.L'associazione veneziana Studenti contro il green-pass si riunirà dunque domani. In programma il convegno Necessità collettive e libertà...