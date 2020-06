Per il Comune c'è una montagna da scalare alta 120 milioni di euro. A tanto ammontano le mancate entrate legate alla pandemia alle quali gli amministratori di Ca' Farsetti dovranno porre rimedio. Di fatto si tratta di una nuova manovra finanziaria, ribattezzata Ripresa Venezia, annunciata ieri dal sindaco Luigi Brugnaro. Metà dell'ammanco, ovvero 62 milioni, sarà coperta dall'avanzo di bilancio dello scorso anno. La somma restante dovrà essere reperita in altro modo. Quest'anno verranno a mancare 30 milioni di imposta di soggiorno non riscossa, 20 dalla navigazione turistica saltata, 17,8 dalla Ztl, 16 dal Casinò, 8,9 dalle multe non comminate. In compenso il Comune dovrà farsi carico del sostegno ad Avm, per quanto riguarda il trasporto pubblico, e del Casinò, oltre che del sostegno economico alle attività produttive della città danneggiate da due mesi di chiusura forzata a causa dell'epidemia. A questa voce va inserito il taglio della Cosap, il canone per l'occupazione di suolo pubblico. Ma nel piano Ripresa Venezia sono previsti anche contributi diretti per i privati, le scuole paritarie e le attività culturali ed espositive della città.

Brunetti alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA