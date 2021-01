VENEZIA «Il messaggio del sindaco è per incoraggiare, necessario in un momento come questo, al di là della situazione oggettiva, che è grave e che desta preoccupazione. È evidente che è un invito a guardare al futuro per far sì che Venezia possa esser vista non solo come quella della cartolina, ma che ha qualcosa in più da dare». Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe (associazione pubblici esercizi) è sulla scia del sindaco. Il rappresentante degli esercenti punta sull'enogastronomia: «La città potrebbe essere il centro e un volano mondiale per quel che riguarda l'ambiente, lo spettacolo, la bellezza e l'enogastronomia. Nel nostro territorio esistono molti presidi alimentari. La città ha tante anime, che si possono offrire al visitatore». Inevitabile collegare l'aspetto delle tipicità locali agli eventi: «Concordo nel pensare che Venezia, finita la pandemia, sarà la prima meta. Gli eventi potranno essere da stimolo, a partire dal Salone nautico. Noi abbiamo proposto il Carnevale al Lido non come banale sfilata, ma per far tornare la voglia e l'allegria in attesa di quello del prossimo febbraio». Sul capitolo ristori, Pancin è determinato: «Le nostre aziende sono chiuse e quando riapriremo lo faremo forse a metà. È incomprensibile che prima ci diano regole stringenti e poi chiudano. Attendiamo gli indennizzi - non i ristori - che devono essere almeno il 66% del fatturato, non il 7%, dato che i nostri bilanci sono costituiti per i due terzi da costi». (t.b)

