Venezia, il caso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OPERA D'ARTE VENEZIA Se Venezia non le vorrà più se le prenderà il Peggy Guggenheim Museum di New York o il Comune di Pisa.Ci sono già dei candidati per accaparrarsi Le mani di Quinn che in Canal Grande hanno le ore contate.La Soprintendenza non ha concesso ulteriori proroghe per l'opera d'arte: il 30 aprile dovranno essere smantellate dall'Hotel Ca' Sagredo. Il motivo è semplice: lasciarle significherebbe creare un pericoloso precedente, impattante, se pur artistico, nell'arteria acquea più trafficata e tutelata di Venezia.I VENEZIANI...