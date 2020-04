Davide Scalzotto

Ora che la marea si è ritirata, Venezia mostra il suo fondale. La marea è quella dei turisti, prima economia della città. Il fondale è quello della città così come l'avevano lasciata i suoi artefici. Oggi chi è rimasto a Venezia si stupisce della maestosità dei palazzi, delle acque trasparenti, dei canali calmi, dei silenzi delle calli. Insomma, di quella bellezza che prima - appena 45 giorni fa - soffocati e annebbiati dall'ennesimo Carnevale, evento di massa per eccellenza, si faticava perfino a respirare, a vedere, a percepire, ad ammirare: tutti concentrati a testa bassa, non c'era tempo e voglia per alzare gli occhi, aprirli e rendersi conto della grandezza che è stata data in eredità. Non che non ci fosse stato un preavviso: l'acqua alta del 12 novembre aveva dato un segnale, una prima mazzata all'immagine (vera, verosimile, falsa?) della città. E anche alla sua sostanza, fatta di economia turistica e monocultura frutto di anni di ammasso. Ecco, oggi Venezia si è svuotata d'un tratto come si fa quando si libera una bellissima casa in cui erano state ammassate alla rinfusa troppe cianfrusaglie. Ora, quella casa bisogna tornare a riempirla, a vestirla di nuovo. Come?



