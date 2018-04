CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Venezia ha dei limiti fisici di cui a volte nemmeno i residenti tengono conto, qui tutti devono mettersi in testa che non può esserci una crescita esponenziale dei servizi». Giovanni Seno, direttore generale di Avm, spiega i motivi per i quali non è possibile aumentare ancora il numero delle corse dei vaporetti: il Canal Grande non si può allargare e non si possono neppure allestire nuovi approdi. Con le corse ogni sei minuti sulla linea 1 e lo sdoppiamento della linea 2, sotto il ponte degli Scalzi ora passa un vaporetto al minuto. Un...