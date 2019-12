Venezia, gli scenari

LE PROSPETTIVE

VENEZIA Sarà un 2020 per certi versi storico per il turismo e il suo rapporto con Venezia. Perché nell'anno che si aprirà tra due giorni, Venezia vedrà passare dal via ed entrare in funzione quasi tutti i provvedimenti studiati, votati e approvati per regolamentare e gestire un flusso turistico sempre maggiore e in grado - in alcune occasioni - di strangolare la città e la sua vita, trasformandola in un parco giochi a cielo aperto. Una frenata non brusca ma studiata nei minimi particolari, per proteggere (e, perché no, provare a incrementare) la residenzialità alzando anche la qualità dell'offerta turistica.

STRETTA SUGLI ALBERGHI

«No», quindi, ad hotel che per aprire non soddisfino determinati criteri di offerta e che, con il loro progetto, non portino un beneficio pubblico alla città, una ricaduta sociale tanto in centro, quanto in terraferma: ogni nuova pratica dovrà passare per il Consiglio comunale e dovrà soddisfare una serie di paletti. «Sono fissati dalla delibera 25 del 2017 - spiega l'assessore all'Urbanistica, Massimiliano De Martin - In due anni e mezzo, da quando cioè è entrata in vigore la delibera 25, abbiamo avuto sei o sette richieste di aperture in centro storico e le abbiamo stoppate tutte: è la fine dell'automatismo della trasformazione di strutture da residenze a hotel». Diverso, numeri alla mano, il discorso per la terraferma dove c'è stato l'ok alla trasformazione di via Ca' Marcello e - da ultimo - alla trasformazione in struttura alberghiera dell'ex palazzo della Telecom, non distante dall'M9. «Il Comune si è dimostrato aperto a progetti che hanno a cuore non solo il valore imprenditoriale, ma anche la riqualificazione dell'area - continua De Martin - La costruzione di alberghi non è la priorità dell'amministrazione: delle ultime diciotto varianti urbanistiche, solo una ha come oggetto un hotel». Ora si discute (e tanto) del destino dell'area ex Gasometri, per la quale a gennaio partirà la bonifica. «Non ha senso parlarne adesso - il commento dell'assessore - l'amministrazione non si è espressa: noi ragioniamo solo di fronte a progetti e non vogliamo creare illusioni. Si tratta di un'area importante nel cuore della città e per questo da salvaguardare».

750 STRUTTURE IRREGOLARI

Tra le novità del 2020, anche l'entrata in vigore del regolamento Edilizio e di igiene approvato da Ca' Farsetti a metà dicembre. Due i punti nevralgici sul lato turismo: le fosse settiche obbligatorie per aprire una nuova locazione turistica e l'impossibilità di dar vita a nuove locazioni turistiche al civico dove già ce n'è un'altra. Insomma, sullo stesso pianerottolo.

«Non è contro nessuno e a vantaggio di altri: tende a dare un giusto equilibrio tra il favorire la residenza e il creare le condizioni di ospitalità in modo molto più organizzato per evitare frizioni nelle strutture miste dove ci sono residenti e turisti - precisa De Martin, regista dell'intero regolamento - L'obbligo di fosse settiche non è contro la residenza, non è retroattiva, ma chi usa la residenza come struttura ricettiva si deve organizzare. Significa anche iniziare una politica ambientale. Venezia ha bisogno di riorganizzarsi e mantenere standard qualitativi importanti. Solo con politiche simili sono emerse circa 750 strutture ricettive non regolare dal 2017, da quando funziona il sistema con GeoIds», il portale web messo a disposizione dal Comune di Venezia su cui i cittadini possono segnalare in forma anonima il sospetto di appartamenti trasformati in locazioni turistiche abusive.

Un sistema che va di pari passo all'accordo trovato dall'assessore comunale al Turismo, Paola Mar, con la Regione Veneto sul controllo delle locazioni turistiche, attraverso l'incrocio dei dati catastali comunali con la richiesta di autorizzazione avanzata in Regione.

I FLUSSI

Non solo la permanenza a Venezia, ma anche l'arrivo giornaliero è uno dei nodi tra i più toccati dalla riforma della gestione turistica. La data è da circoletto rosso sul calendario: 1° luglio, entrata in vigore del contributo d'accesso, la tassa da pagare da parte dei non veneti (o da quanti non veneti, non pernottano negli hotel veneti) per visitare la città storica in giornata. E l'obolo cambia: bollino verde (3 euro), rosso (6 euro), nero (8 euro). Solo Ferragosto è contato come bollino nero. Chi arriva in nave, pagherà una tariffa flat di 5 euro. «Non abbiamo incluso il Redentore nei giorni da bollino rosso o nero per non penalizzare chi viene a Venezia in pellegrinaggio durante una tradizione - fa sapere Michele Zuin, assessore al Bilancio - Sarà un anno di sperimentazione per entrare a regime nel 2021: le tariffe finali le stabiliremo con il prossimo bilancio di previsione, a fine 2020. Vedremo l'effetto deterrente, o meno, dei vari bollini per essere rodati con il Carnevale 2021».

«L'idea che sottintende il contributo d'accesso - fa eco l'assessore al Turismo, Mar - è di arrivare alla prenotazione della visita a Venezia. Con la Regione faremo una Ogd (le Organizzazioni di Gestione della Destinazione costituite a livello territoriale per la gestione integrata delle destinazioni turistiche regionali, ndr) delle Ogd del Veneto per comunicare alle strutture alberghiere tutto quello che riguarda il contributo d'accesso e e come lo gestiremo. Sono passi importanti per capire quanta gente viene, per quanto sta e dove si muove».

L'OCCHIO SULLA CITTA'

A questo dovrà pensare anche la nuova Smart Control Room della Polizia locale al Tronchetto, che potrebbe entrare in funzione da metà 2020 insieme al sistema di conta-persone. «La gara - puntualizza l'assessore Mar - è stata aggiudicata ad Axians, ora va ottimizzata ma si inserisce in un progetto complessivo della città. Il sistema conta le persone e permette di deviare i flussi misurando velocità e densità degli spostamenti. Si potrà usare poi in occasione di grandi eventi e nei giorni di acqua alta». Attorno, altri investimenti per un totale di 10 milioni: il rafforzamento dell'hub del Tronchetto e un ragionamento teso a informare: «Ci saranno megaschermi informativi negli hub prima di Venezia (ad esempio la stazione di Mestre) con eventi, percorsi e informazione mirate sul turista; a Mestre e città lavoreremo sulla segnaletica e, poi, punteremo molto sulla campagna di comunicazione da fare attraverso Vela e il Comune: l'esempio più classico è quello di questi giorni, dell'acqua alta e della sua percezione». Sugli schermi potranno apparire anche le vignette sui livelli della marea nella città storica.

Quindi, il 2020, che anno sarà? «Non mi aspetto un 2020 rivoluzionario, ma un punto di partenza in cui si implementeranno tante cose - conclude Mar - È un anno di costruzione. La prospettiva è il 2021 quando tutto entrerà a regime».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

