VENEZIA

Francesco Saverio Pavone ha incarnato negli ultimi trent'anni il meglio della magistratura, quella che non si accontenta delle indagini e dei processi, ma che studia e vuol capire. Che cerca contatti con scrittori e giornalisti, con registi e sociologi, con studenti di giurisprudenza e di sociologia, che parla con poliziotti e carabinieri, ma anche con i banditi perché sa che il crimine prima di tutto va studiato, se lo si vuol combattere per vincere. E oggi più che mai ci sarebbe bisogno di visione strategica per combattere l'espansione delle mafie nel Nord Italia e nel Nordest. Ma Pavone è stato stroncato dal Covid-19 nel marzo dello scorso anno, all'età di 75 anni.

Anche quando Pavone avviò la maxi inchiesta su Felice Maniero, erano tempi difficili. Allora, esattamente come oggi, la sottovalutazione per non dire la rimozione del pericolo rappresentato dalla banda più numerosa, più feroce e più ricca del Nord Italia, era nei fatti. E i guasti prodotti da quel periodo sono poi diventati i tumori di mafia, camorra e ndrangheta, che oggi stanno metastatizzando la vita civile, economica e culturale del Nordest. Anche dopo essere andato in pensione, Pavone non ha smesso di appassionarsi all'analisi dei mutamenti profondi che stavano avvenendo nel Veneto. Curioso come sempre leggeva, prendeva appunti, spulciava, ragionava, discuteva, analizzava e studiava. Faceva venire in mente la mamma di Peppino Impastato che agli studenti in visita alla casa della memoria dedicata alla lotta alla mafia condotta da suo figlio, quando le chiedevano che cosa potevano fare rispondeva: Studiate. Studiate. Studiate.

IL METODO

Pavone aveva inventato un metodo: costruire una visione d'insieme del fenomeno criminale partendo dai singoli episodi. «Sì, mi inventai l'applicazione del 416 bis ironizzava e la banda Maniero è stata l'unica del Nord Italia condannata per associazione di stampo mafioso». Maniero fu condannato a 33 anni di carcere e si convinse a collaborare.

La stessa passione per lo studio e la necessità di capire ha portato alla nascita del Centro di documentazione e d'inchiesta sulla criminalità organizzata (inaugurato il 17 febbraio dello scorso anno) che, per ricordare il pm, assieme alla sua famiglia e al Consiglio regionale del Veneto, su proposta prima di Bruno Pigozzo e ora di Francesca Zotti, ha istituito il Premio Pavone dedicato alla miglior tesi di laurea sulla criminalità organizzata in Veneto.

Maurizio Dianese

