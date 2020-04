Venezia fa sempre le cose in grande e non si smentisce anche con il coronavirus. Ci sono decine e decine di negozi, ma anche pubblici esercizi e addirittura alberghi che sono finiti in vendita o in affitto sul web e in particolare sul noto sito Subito.it. Basta scorrere le prime due pagine del sito per accorgersi di quante siano le attività già scomparse ancor prima della fine del lockdown. Tra i tanti immobili in affitto, in cessione d'azienda o in vendita, c'è uno storico negozio a pochi passi dal centralissimo Campo San Bartolomeo. L'annuncio di cessione attività è stato pubblicato nella notte di giovedì 23 aprile. E ancor prima erano stati inseriti annunci per altri negozi, nei sestieri di San Polo e Cannaregio, in luoghi di elevato passaggio dove prima gli affari andavano a gonfie vele. Questo, per fare qualche esempio, ma la lista è molto lunga e basta scorrerla.

Anche un hotel di lusso ha subito la stessa sorte. E paradossalmente accade quello che solo due mesi fa pareva impensabile: la riconversione di appartamenti turistici in appartamenti per residenti. Certo, ci voleva lo choc della scomparsa improvvisa dei turisti causato dalla pandemia, ma il segnale arriva dal mercato.

