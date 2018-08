CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Venezia è un patrimonio talmente incredibile a livello mondiale che ragioneremo come Governo sulla possibilità di individuare i poteri speciali da assegnare a qualcuno che possa riassumere le competenze sparse per gli uffici e che abbia l'onore e l'onere di decidere come tutelare questo gioiello». É la promessa del ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivata a margine della firma in laguna del protocollo sulla Pedemontana in Regione assieme alla stoccata sulle grandi navi diretta al collega Toninelli, titolare dei Trasporti: «Non si...