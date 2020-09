VENEZIA È TUA

VENEZIA Ha scelto di effettuare una campagna elettorale basata sulle politiche sociali ed è stata premiata: dal consiglio di Municipalità di Venezia Murano Burano Cecilia Tonon ora entra come consigliera nel consiglio comunale. «Non ho voluto unirmi allo stalking elettorale e alle tonnellate di carta che finiscono nelle immondizie durante le campagne elettorali spiega Tonon , così come ho scelto nella mia comunicazione di non insultare e non entrare nelle polemiche. Ho chiesto di fare il mio volantino ad Angelina, una ragazza che soffre di autismo dell'associazione Artismo Venezia e con il mio gruppo ex Moliniani, siamo invece andati a parlare con la gente, sia con i vicini di casa che per strada e a scuola. Abbiamo scoperto che il cittadino ha bisogno di un contatto diretto, di persone che capiscano i suoi problemi e cerchino di risolverli. Non ho annunciato neppure la mia candidatura sui social né ho creato un sito apposito perché la gente mi conosce per quello che ho fatto, nelle associazioni e in municipalità». Eletta nella lista Venezia è tua Baretta sindaco, Tonon fa parte in realtà di un gruppo molto compatto, insieme a Tiziano Ballarin, Marco Caberlotto, Alvise Pagan, Monica Fortuna. Una squadra di amici che da anni lavora per un'idea comune di città, con una visione costruttiva e basata sul merito di ogni progetto e non sul No a priori. «Chiuse le urne di queste elezioni amministrative afferma Tonon -, vogliamo ringraziare chi ha lavorato per la lista e invitiamo i sostenitori della lista, gli amici che ci hanno supportato a un incontro giovedì 1 ottobre alle ore 18 al Caffè Riviera, in Riviera XX settembre a Mestre. Sarà la prima di una serie di occasioni di confronto. Il mio impegno è rivolto a favore delle famiglie veneziane, dei residenti e dei ragazzi di ogni età, di 10 come di 50 anni conclude Tonon -, per una migliore vivibilità a tutti i livelli, dai trasporti, alle case, al lavoro, al divertimento, trasmettendo rispetto e amore per questa città. Spero di trovare in consiglio comunale molte persone con cui lavorare su obiettivi in favore dei residenti, al di là dei simboli: non credo in una opposizione fatta di barricate e insulti».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA