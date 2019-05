CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Venezia è sotto choc per la notizia: Vittore Pecchini il preside dello storico lieo classico Marco Polo di Venezia e di diversi altri istituti superiori della città si è tolto la vita sabato pomeriggio ingerendo un cocktail di farmaci. La compagna, alla quale per telefono aveva annunciato la sua intenzione, aveva dato l'allarme e l'ambulanza era arrivata verso le 17.30 al camper parcheggiato in lungomare d'Annunzio, poco distante dall'ex ospedale al Mare al Lido, poco distante da casa. Il professor Pecchini è morto durante il trasporto in...