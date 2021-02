IL BILANCIO

VENEZIA Il virus a Venezia e Mestre? Nell'ultima settimana è in discesa, come da metà gennaio. A dirlo sono ancora una volta i dati elaborati dal Comune che - da fonte dell'Ulss 3 Serenissima - ha fotografato la situazione nella città d'acqua e in terraferma in fatto di nuovi casi, di ricoveri, di isolamenti e di decessi.

IL CONFRONTO

I numeri sono aggiornati al 23 febbraio, martedì scorso. Quel giorno dei 259.150 residenti tra Mestre e Venezia - isole comprese - era positivo lo 0,21%, cioè 550 persone. Trentatré in meno rispetto al giorno prima, lunedì 22 febbraio. E 106 in meno se il metro di paragone si sposta al 14 febbraio, la domenica di San Valentino e di un'invasione delle calli, complice anche la concomitanza con il carnevale. Diversa la lettura per quanto riguarda i ricoveri: al 23 febbraio erano in ospedale 84 residenti, 2 in più rispetto al giorno prima ma 5 in meno se messi in rapporto con il dato del 14 febbraio. In continuo calo, invece, le persone in isolamento e arrivate a 1.016: -9 e - 104 paragonando quel numero rispettivamente al 22 febbraio e al 14 dello stesso mese. Frenata invece dei decessi: 1 sola vittima tra il 22 e il 23 febbraio che diventano 21 da San Valentino, per un totale di 542 croci nel comune di Venezia. I dati sono più o meno simili per quanto riguarda che il territorio dell'Ulss 3 Serenissima, dove la terza ondata non è ancora arrivata: 1.550 i positivi la sera del 23 febbraio, -51 sul giorno precedente ma anche -732 rispetto al 14 febbraio. Crollo dei ricoveri totali: -8 in un giorno (tra il 22 e il 23 febbraio) e -17 in più di una settimana. Trend identico sia per le aree non critiche sia per le terapie intensive, scese costantemente dall'ultima domenica di carnevale.

TAMPONI ALLA MOVIDA

Per controllare l'andamento della pandemia, è stato previsto per oggi pomeriggio, in piazzetta Donatori di Sangue a Mestre, lo screening volontario con i tampone di terza generazione. Dalle 16 alle 19 sarà allestito un gazebo con degli operatori sanitari: basterà il consenso informato e chi vorrà potrà essere testato. Si tratta di un'iniziativa gratuita che coinvolge l'Ulss 3, l'assessorato regionale alla Sanità e l'amministrazione comunale nell'ambito del Progetto di Screening per il contrasto alla diffusione di Covid-19 nei contesti di socializzazione.

Ideato in un'ottica di prevenzione e promozione della salute, il tampone volontario in uno dei luoghi cardini della movida mestrina, ha come obiettivo quello di valutare la circolazione virale soprattutto nelle fasce di popolazione «socialmente attive attraverso tamponi nasali rapidi di terza generazione», spiega Ca' Farsetti. Il team sanitario sarà composto da medici specializzati, da medici allievi della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva e da tecnici di laboratorio. In caso di positività il diretto interessato sarà subito informato e sottoposto a ulteriore tampone, stavolta molecolare.

LA GIORNATA DI IERI

Nessuna grande variazione ieri, nella quale dalla Regione è stato diffuso solo il report delle 8. Tra le 17 di giovedì e le 8 di ieri, 67 nuovi casi con la crescita degli attualmente positivi di nuovo sopra quota 4mila. Due decessi e 128 ricoverati (-4) di cui 12 (-3) in Terapia intensiva.

Nicola Munaro

