LA CITTA' FERITA

VENEZIA Il giorno dopo una festa della Salute anomala, Venezia si riscopre fragile e ferita. Il segnale delle difficoltà di chi vive di piccola impresa sono le strade deserte e le poche persone in giro, se non quelle che portano a fare due passi ai bambini. Del resto, gli appelli congiunti da istituzioni politiche e religiose ad evitare assembramenti hanno fatto mettere il naso fuori di casa a davvero poche persone, segnale che la paura di incappare nella malattia c'è. E così, quando i costi superano i ricavi, meglio tenere le saracinesche abbassate. La logica legge economica colpisce ancora di più quando le variabili esterne, come il covid, imperano e non lasciano scampo. È sufficiente camminare per la città per rendersi conto di quanto desolante sia il panorama. I pochi locali che sopravvivono lo fanno grazie alle scarse presenze, ma la maggioranza ha fatto una scelta diversa, spiegando anche con cartelli i propri pensieri e le proprie difficoltà.

APPELLO

Uno degli esempi è il bar allo Squero, di Alessandro Vio, un locale che solitamente è sempre gremito di persone intente a godersi un cicheto e uno spritz, che oggi non ci sono più. «Per evitare assembramenti e tutelare la salute di dipendenti e clienti il locale resterà chiuso. Ci auguriamo di riaprire il prima possibile», tuona il cartello esposto. Un modo per rispettare il dpcm, ma che vuole anche essere un monito sociale. Vio spiega che così sarà fino almeno al 3 dicembre: «Abbiamo chiuso da una decina di giorni, poi vedremo se cambieranno le carte in tavola e se si potrà lavorare, perché all'interno abbiamo posto per otto persone». La pena del contrappasso è presto detta, uno dei locali più apprezzati della zona, per la qualità dei prodotti, è costretto alla resa perché le circostanze non consentono di ripartire. «In genere lavoriamo tanto con gente che si siede sulla muretta, ma basta che ci siano quattro cinque persone qui fuori che tutti quelli che passano per andare a prendere il vaporetto, o i vicini, si lamentano per il mancato rispetto delle distanze. Finché non si respira, meglio tenere chiuso, vediamo però fino a quando ce la faremo, perché i costi restano e gli affitti corrono», continua il titolare.

LA POLEMICA

Così se la proprietà non è andata incontro a chi cerca di tirare avanti la carretta, come accade in più occasioni in città, il contraltare sono le famiglie costrette a casa a fare i conti per raggiungere la fine del mese. O meglio, la fine della pandemia, perché la crisi morde da ormai più di un anno, con quei 187 centimetri che hanno segnato inesorabilmente un prima e un dopo nel commercio veneziano. Allo Squero sono sette i lavoratori a casa: «Siamo io - continua Vio, classe 72 -, mia madre, mio fratello e quattro dipendenti». Un piccolo barlume di speranza lo dà la solidarietà di chi capisce il momento, sia clienti che fornitori: «Tanti fornitori non ci hanno fatto pressione per i pagamenti, da quel punto di vista c'è una grande solidarietà, non ci sono mai stati problemi, forse anche perché siamo sempre stati corretti». Non sono mancate note stonate, come la reazione al cartello apposto: «Purtroppo, tra le altre cose, appena messo il cartello con cui annunciavamo la chiusura, c'è chi ne ha appeso uno, senza firma, in cui si leggeva Bravi, ma dovevate chiudere anche a luglio, agosto, settembre e ottobre. Sì, capisco, ma noi quando mangiamo?». A rammaricare Vio è stata proprio l'assenza di una firma, anche perché il locale rispettava orari lontani dalla movida notturna, che vanno dalle 10 alle 21.

Tomaso Borzomì

