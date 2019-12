VENEZIA (d.gh) Funzioni religiose sospese nella chiesa di San Moisè a tempo indeterminato. Chi entra nel tempio a due passi da Piazza San Marco lo trova spoglio. A dare un segno del Natale un albero natalizio con le luci e il Bambino Gesù sul presbiterio in mezzo ai 40 banchi che lo arredavano, spostati con urgenza lo scorso venerdì dalla protezione civile per metterli in salvo dalle eccessive maree. Le continue acque alte degli ultimi giorni hanno costretto il parroco don Roberto Donadoni a spostare tutte le attività religiose nella chiesa di San Zulian per assicurare messe all'asciutto e cercare di limitare i danni agli arredi. «Purtroppo queste acque alte diventate troppo eccezionali sono problematiche per quelle chiese, come la mia parrocchia, che già a 120 cm hanno l'acqua alta dentro la chiesa spiega don Roberto - A 130 cm l'acqua supera l'inginocchiatoio dei banchi e a 140 cm i banchi già galleggiano. Figurarsi se la marea dovesse arrivare a 150 cm. Dal 12 novembre siamo stati sommersi una quindicina di volte. I confessionali sono ormai tutti quasi a pezzi e così alcuni pezzi dei banchi, marciti, sono già andati». Pure il pavimento di marmo, compresi i gradini dell'altare, si sta sgretolando e molto precarie sono anche le porte della chiesa. «Con gli organi competenti abbiamo preso la decisione di spostare le tutte celebrazioni fino a data da destinarsi nella chiesa di San Zulian - spiega don Donadoni - La chiesa di San Moisè rimane aperta ma senza banchi. Quasi sicuramente per tutto il mese di gennaio rimarrà così, fino a fine emergenza». La messa festiva delle 11.30 e la messa natalizia di mezzanotte si aggiungono perciò alle messe già programmate (17.30 prefestiva e 17.30 festiva) a San Zulian. «Questa situazione, mai accaduta prima, porta un senso di frustrazione conclude don Roberto - L'auspicio è quello che chi di dovere termini al più presto la chiusura del Mose. Il pensiero di rimanere a mollo ancora per alcuni mesi prima della primavera e poi dal prossimo novembre ci preoccupa».

