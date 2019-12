VENEZIA «Con il morale a terra, distrutta». Franca Zuccarato, titolare del negozio di detersivi e prodotti per l'igiene Beautyfull, ai piedi del ponte delle Guglie, descrive così lo stato d'animo di questi giorni. Stanca, amareggiata e arrabbiata non tanto per i danni causati dall'acqua alta, continui, quanto piuttosto da una clientela che dal 12 novembre è in calo costante. «Non c'è anima viva racconta è dal mese scorso che non si lavora niente. Un disastro». Il suo negozio si ritrova in balia dell'alta marea già con 120 centimetri tanto che ieri, nonostante pompe in azione e paratie, l'acqua ha raggiunto il primo scaffale, posto ad una quindicina di centimetri dal pavimento. Da cui ha dovuto togliere le etichette con prezzi e indicazioni sui prodotti acquistabili perché danneggiate. «Dal 12 novembre metà degli scaffali sono vuoti: abbiamo alzato tanta roba per paura che, dopo i danni già registrati, si possa bagnare ancora. Io vengo a lavorare dalla terraferma e posso confermare che non si capisce la reale situazione a cui siamo sottoposti in città».

Quella di ieri è stata una mezza giornata persa perché finché l'acqua non cala, la gente in negozio non entra. «Domani (oggi ndr) la storia sarà la stessa. Apriremo alle 8.30, aspetteremo che la marea cali e puliremo gli scaffali. Per poi veder entrare, se saremo fortunate, 3 clienti».

Parole amare, che non rivelano speranze nemmeno per l'anno nuovo.

Marta Gasparon

