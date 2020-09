VENEZIA Ci vorranno alcuni giorni per capire come sarà composta la giunta comunale della nuova amministrazione di Luigi Brugnaro. Ma alcuni punti fermi già ci sono. Posto che la cultura resterà nelle mani del sindaco, cambierà di sicuro il vicesindaco: non ci sarà più Luciana Colle (Casa, Federalismo demaniale, Politiche della residenza, Riordino del patrimonio, Cittadinanza delle Donne) che ha rinunciato alla politica e non si è presentata alle elezioni. Al suo posto ci sarà Davide Tomaello, segretario provinciale della Lega, come del resto già sancito da un accordo pre elettorale. Un posto pesante per il Carroccio, che con il 13 per cento circa dei consensi avrà altri assessorati. Con chi? Stando ai più votati, troviamo il deputato Alex Bazzaro e a seguire la consigliera uscente Silvana Tosi e Sebastiano Costalonga, ex Fratelli d'Italia. I nomi degli altri ingressi leghisti in Giunta sono però tutti da decidere.

Ci sono poi le conferme sicure. E qui è garantita la continuità di mandato per Simone Venturini, capolista e più votato dei fucsia, che dovrebbe continuare a occuparsi di Servizi sociali, Servizi alla persona, Sviluppo economico, Politiche giovanili. Un'altra conferma sarà quella di Michele Zuin, commercialista, esponente di Forza Italia che, malgrado il crollo del partito, continuerà a occuparsi di Bilancio dopo i risultati degli ultimi 5 anni. Conferma anche per Giorgio D'Este, assessore alla Sicurezza uscente che, come candidato di Fratelli d'Italia, occuperà una delle 2 o 3 poltrone garantite al partito di Giorgia Meloni in giunta. L'altra sicura dovrebbe essere appannaggio di Francesca Zaccariotto ai Lavori pubblici. Un buon risultato tra i fucsia lo ha ottenuto Renato Boraso, che aveva e dovrebbe mantenere le importanti deleghe alla Mobilità e al Patrimonio, mentre un punto di domanda è quello di Massimiliano De Martin all'Edilizia privata, Urbanistica e Ambiente. Le conferme sua, di Paola Mar al Turismo e Paolo Romor alle Risorse umane e Politiche educative (oltre che prosindaco del Lido), sono da valutare in base alla preferenze raccolte con la lista fucsia, dove però si stanno mettendo in luce alcuni giovani graditi a Brugnaro, come Silvia Peruzzo Meggetto. C'è poi la partita dei consiglieri delegati, sorta di assessori aggiunti con competenze specifiche. Qui un posto potrebbe uscire per la lista civica Le Città coordinata dall'ex assessore della giunta Orsoni, Roberto Panciera.

