Venezia chiude per acqua alta. Saranno due giorni di allarme, a partire da oggi, con le previsioni che danno 140 centimetri questa mattina alle 10 e 145 alle 23, ma con l'avvertimento che questo ultimo picco potrebbe arrivare a 155, se non a 158 come darebbero alcuni modelli presi in esame ieri in Prefettura nel corso di una riunione tra istituzioni. Riunione dalla quale è uscito un comunicato con cui Ca' Corner ha annunciato la chiusura oggi e domani dei nidi e delle scuole materne della Città storica e delle isole (tranne Lido e...