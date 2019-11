CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Che sarebbe arrivata si sapeva da giorni. Come del resto anche che le misure avrebbero potuto raggiungere livelli importanti. Ma solo nel pomeriggio di ieri le previsioni del Centro maree hanno parlato per la prima volta di un'alta marea eccezionale. Il che significa l'allagamento di oltre metà del centro storico veneziano tra disagi, rassegnazione e rabbia. «Domani (oggi per chi legge, ndr) all'alba le parole di Diego Paties, proprietario dei Do Forni, condivise ieri poco dopo aver appreso l'ultimo aggiornamento saremo qui per...