VENEZIA Ieri il bollettino di Azienda Zero non ha riportato alcun decesso legato - in qualche modo - al coronavirus. Di per sé sarebbe già una buona notizia. Ma quello che ha attirato l'attenzione è stata la riduzione del numero totale di decessi legata, così ha chiarito la Regione Veneto, ad una «riclassificazione» delle morti avvenute nel Veneziano.

Andiamo con ordine. Il bollettino di Azienda Zero pubblicato alle 17 di venerdì 4 settembre dava un nuovo decesso e portava il totale a 326 vittime veneziane. Il bollettino delle 8 di sabato 5 agosto gettava però tutto nel caos: nessun nuovo decesso, ma il conto totale sceso a 325. Numero confermato anche nel bollettino del pomeriggio. Da qui la domanda. Com'è possibile che ci si sia potuti sbagliare con il numero dei deceduti? A precisa richiesta, la risposta arrivata da Azienda Zero è stata quella della «riclassificazione».

Non era però chiaro, ha fatto sapere sempre la Regione, se la «riclassificazione» del deceduto in questione (ovviamente non si sa chi sia) sia dovuta al decesso di un presunto positivo al coronavirus che poi non è stato confermato dalle indagini finali dell'Istituto Superiore della Sanità o, invece, se si è trattato di un errore nella registrazione di una persona affetta da coronavirus, poi guarita ma trattata nel conteggio finale come deceduta. Che, a ieri sera, sono 325. (n.mun.)

