VENEZIA (c.mesch.) Un piatto di risi e bisi, accompagnato da vin brulè, il tutto condito dalla musica di Lucio Bisutto. Un gesto di solidarietà e di vicinanza verso i colleghi ristoratori, i commercianti ed i residenti di via Garibaldi, una delle zone di Castello maggiormente colpite dall'acqua alta. Lucio Bisutto, ristoratore e cantante di musica popolare, gestore della trattoria Giorgione in via Garibaldi, ha avuto 30mila euro di danni, tra merce e macchinari persi a causa dell'acqua eccezionale del 12 novembre scorso, e ieri mattina, nei vari locali del suo ristorante, cucina inclusa, c'erano 10 centimetri d'acqua. Bisutto non si è comunque demoralizzato, anzi, con in testa un cappellino natalizio, ha improvvisato nel tardo pomeriggio, davanti al suo ristorante, un punto ristoro gratuito e aperto a tutti. «E' il mio modo di affrontare la vita ed i suoi problemi, sempre con il sorriso e la buona volontà, però non si può andare avanti così, siamo tutti sotto stress, quando sento le sirene entro nel panico perché le previsioni si rivelano spesso inesatte, non si sa mai cosa possa succedere. La gente è stanca, ha bisogno di sicurezze e di risposte certe, funzionerà mai il Mose e se sì, quando sarà attivo ? Ci sono, nel frattempo, alternative praticabili ? », si domanda Bisutto. «Purtroppo noi ristoratori, commercianti e artigiani per ricevere i risarcimenti dobbiamo prima pagare di tasca nostra i nuovi macchinari e gli strumenti persi con l'acqua alta e qualcuno di noi, che sta lavorando poco e male da oltre un mese, si trova oggi davvero in grosse difficoltà. Ma non bisogna demordere, insieme ce la faremo», conclude Bisutto, il cantautore che ha scritto la celebre Kankara.

