VENEZIA (C.M.) Moreno ha inaugurato con il socio Alberto un nuovo appartamento ad uso turistico in zona Rialto alcuni giorni prima del 12 novembre. Non ha mai ricevuto una prenotazione. «Anzi, una prenotazione, subito disdetta, l'ho avuta, poi il nulla - spiega Moreno - ormai, soprattutto all'estero c'è psicosi acqua alta a Venezia, alcuni miei amici americani e un conoscente di Bruxelles mi hanno telefonato pensando che noi veneziani fossimo, sin dal 12 novembre, costantemente sotto acqua». Moreno e Alberto hanno acquistato lo scorso anno un vecchio appartamento da ristrutturare: «Dopo un anno di intesi lavori, in gran parte realizzati personalmente con l'obiettivo di risparmiare, abbiamo aperto l'attività ai primi di novembre. Quasi subito è arrivata una prenotazione, poi disdetta e, ad oggi, il nostro appartamento è fermo. Anche se non abbiamo subito nessun danno a causa dell'acqua alta, solo qualche centimetro nel magazzino al piano terra il giorno dell'alta marea a 187 centimetri, in realtà siamo tuttora fortemente penalizzati da questa situazione. Il nostro è stato un grosso investimento, non solo economico, fin dall'inizio abbiamo fortemente creduto in questo progetto, impegnandoci, su tutti fronti, per far partire al meglio l'attività. Oggi, purtroppo, posso affermare che l'acqua alta, anche se direttamente non ci ha causato alcun danno materiale, ci sta gravemente danneggiando, economicamente e non solo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA