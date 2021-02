PASSI AVANTI

BELLUNO Dopo la conclusione dei lavori per l'elettrificazione della ferrovia Venezia-Belluno, la Provincia di Belluno ed il consigliere alla mobilità Dario Scopel guardano al futuro. E lo fanno con ottimismo. Le opere di elettrificazione della linea Conegliano-Ponte nelle Alpi-Belluno, infatti, sono state ultimate prima della fine del 2020. Ed a breve, con l'entrata in vigore dell'orario estivo, la linea ferroviaria che da Belluno si snoda verso il capoluogo di Regione, potrà contare finalmente su treni elettrici. Una nuova opportunità che garantirà un viaggio senza rottura di carico, cioè senza che i passeggeri siano costretti a faticosi trasbordi. Una necessità che finora ha anche contribuito ad allungare i tempi di percorrenza.

ADDIO AL CAMBIO

«Una notizia importante, che ci consente di tornare al collegamento diretto con Venezia, senza dover cambiare treno» commenta infatti il consigliere provinciale delegato alla mobilità, e sindaco di Seren del Grappa, Dario Scopel. Il consigliere dice anche che ora la linea Belluno-Venezia è in grado di offrire un servizio più efficiente per i pendolari, i lavoratori e gli studenti. «Ma anche una prospettiva nuova per lo sviluppo turistico del territorio, perché ci consente di programmare in maniera diversa l'integrazione con il trasporto bici che da anni vede molti appassionati di montagna raggiungere Calalzo di Cadore per poi affrontare la ciclabile verso Cortina. Proprio il collegamento con Cortina potrà beneficiare di questa novità, perché quando sarà chiuso l'anello basso del Bellunese, con l'elettrificazione anche della tratta verso Feltre e Treviso, potremo ridurre le distanze con la pianura e gli altri capoluoghi veneti, e pensare all'ulteriore sviluppo elettrico verso Calalzo».

L'INNOVAZIONE

L'elettrificazione della linea sino a Belluno, permetterà infatti l'utilizzo di treni elettrici che sono più capienti e performanti, cioè capaci di raggiungere velocità maggiori, rispetto a quelli diesel ancora in funzione su questa tratta. E in questo modo verrà meno uno degli impedimenti per garantire la corsa diretta da Belluno a Venezia. Finora infatti, una volta arrivati a Conegliano, i viaggiatori scendevano e salivano su un treno diverso, ed elettrificato, che li portava sino in laguna. Nell'agenda dei prossimi anni vi sarà infatti la realizzazione del binario elettrificato anche lungo la tratta Montebelluna-Feltre-Belluno, per il cosiddetto anello basso. Ma questa prospettiva per Scopel è l'occasione per una puntualizzazione: «A questo punto abbiamo la necessità di ricevere rassicurazioni sui tempi di percorrenza, visto che qualche mese fa era stato sollevato il problema, con l'ipotesi che il viaggio Belluno-Venezia potrebbe avere la stessa durata che ha oggi, con in servizio i treni diesel. Da parte nostra, dovremo lavorare per un'integrazione dei sistemi di trasporto che garantisca una mobilità sostenibile ma anche funzionale alle esigenze della montagna. E in prospettiva dobbiamo cercare di raggiungere quello sbocco a nord che è fondamentale per il manifatturiero bellunese».

