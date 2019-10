CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Venezia al centro dei progetti della Federcalcio. Più precisamente il Lido, scelto dal presidente della Figc Gabriele Gravina per la realizzazione della prima casa d'accoglienza rivolta agli ex calciatori ormai in difficoltà economica. Un'idea per la quel si stanno già raccogliendo finanziamenti grazie a delle cene e alle partite delle Leggende Azzurre e sostenute anche da una Onlus gestita dall'ex capitano del Milan e della Nazionale, Paolo Maldini, a cui vanno gli incassi delle partite. Gli stessi che verranno usati per finanziare la casa...