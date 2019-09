CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Veneto Strade va avanti spedito nella ricostruzione della rete viaria provinciale, piegata dalla tempesta Vaia. C'è ancora tanto da fare, ma il bilancio dei primi 11 mesi conta cantieri già terminati o appaltati per 141 milioni di euro in tutto il territorio e totali 169 interventi in corso. È questa la risposta dell'amministratore delegato Silvano Vernizzi alle polemiche nate dopo l'ennesimo distacco di massi, lunedì, sull'Agordina. Risponde con i dati, ripercorrendo quanto fatto in questi mesi del post emergenza. Si è viaggiato con 12...