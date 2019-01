Veneto, quota 100 per 7000 nel pubblico: «Beffa sul Tfr%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVIDENZAVENEZIA «Becchi e bastonati. I 7.000 lavoratori veneti interessati da quota 100 impiegati nella funzione pubblica e nella sanità potrebbero dover aspettare fino a 8 anni per vedere la liquidazione se andranno in pensione col nuovo regime. Una beffa». A sostenerlo è Daniele Giordano, segretario regionale della Fp-Cgil, dopo la ricognizione del sindacato sui numeri dei lavoratori con i requisiti per accedere a quota 100: sono 3.384 nel comparto enti locali (quasi tutto l'ambito pubblico tranne scuola e università) e 3.727 nella...