Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENETO ORIENTALEVaccinazioni, è boom di prenotazioni anche per i quarantenni. Proprio com'era accaduto per la fascia 50-59 anni, con il sold-out in pochi giorni degli 11.600 posti su 11.600 dosi a disposizione, la stessa cosa sta succedendo per i 40-49enni. Ieri anche l'Ulss 4 ha aperto le liste per questa fascia d'età, mettendo a disposizione 13.500 posti; dopo poche ore dall'apertura delle prenotazioni, avevano già chiesto di essere...